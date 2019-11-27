Токио, , 08:14 — REGNUM Японское правительство собирается потребовать от японских автокомпаний обязательной установки на выпускаемых ими транспортных средствах систем автоматического торможения. Об этом 27 ноября сообщает издание Asahi.

Предполагается, что в январе 2020 года подобные требования примут в соответствии с международными правилами. Таким образом, установка систем автоматического торможения станет для японских концернов обязательной с 2021 года.

В случае, если представленные до ноября 2021 года машины будут пользоваться на рынке спросом, то новые требования для них начнут действовать с конца 2025 года. За это время автокомпании должны будут изменить производственный процесс.

Причем данные требования пока не коснутся автомобилей, ввозимых в Японию из других стран, поскольку они пока не утверждены.

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии подготовило требования к устанавливаемым системам автоматического торможения. Так, эти системы должны помочь водителю избежать столкновения с остановившимся впереди автомобилем на скорости до 40 км/ч или автоматически снизить скорость с 60 до 20 км/ч в случае, если впереди идущая машина резко затормозила, но продолжила движение.

Кроме того, данные системы должны будут при необходимости останавливать транспортное средство при скорости 30 км/ч перед внезапно появившимся на дороге пешеходом.

Напомним, за 2018 год в авариях на японских дорогах погибло 3500 человек — это самый низкий показатель, начиная с 1948 года.

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