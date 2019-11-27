Киев, 27 ноября 2019, 07:18 — REGNUM Китайская компания Huawei заявила о готовности предоставить правительству Украины черновой план развития широкополосной связи, передаёт 26 ноября агентство Синьхуа.
За последние три года Huawei в сотрудничестве с местными операторами помог Украине перейти от связи второго поколения 2G к связи четвертого поколения 4G и увеличить проникновение широкополосной связи с 8 до 65%, сообщил Ли.
Напомним, что Huawei является одним из мировых лидеров в области телекоммуникаций и одной из первых компаний, освоивших технологии мобильной связи пятого поколения.