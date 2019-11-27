Киев, , 07:18 — REGNUM Китайская компания Huawei заявила о готовности предоставить правительству Украины черновой план развития широкополосной связи, передаёт 26 ноября агентство Синьхуа.

«Мы готовы поделиться нашими технологиями и знаниями для создания широкополосной связи в масштабах целой страны», — заявил президент европейского подразделения Huawei Ли Цзянь на организованном компанией однодневном мероприятии Украинский форум цифровой трансформации 2019.

За последние три года Huawei в сотрудничестве с местными операторами помог Украине перейти от связи второго поколения 2G к связи четвертого поколения 4G и увеличить проникновение широкополосной связи с 8 до 65%, сообщил Ли.

«Украина по-прежнему обладает большим потенциалом внедрения широкополосной связи и улучшения покрытия связью в сельских района. Если удастся увеличить проникновение мобильной связи с 65 до 85%, то это даст ВВП страны 3%», — заявил эксперт.

Напомним, что Huawei является одним из мировых лидеров в области телекоммуникаций и одной из первых компаний, освоивших технологии мобильной связи пятого поколения.