Пекин, , 06:05 — REGNUM Китайские исследователи выяснили, что пыльца способна поглощать влагу из воздуха, сообщили в Китайской академии наук, передает 26 ноября агентство Синьхуа.

Пыльца, состоящая из частиц биологического аэрозоля, оказывает сильное влияние на здоровье человека, климат и экосистему. Гигроскопические свойства или поглощение влаги ряда разновидностей пыльцы в Китае остаются неясными.

Исследователи изучили гигроскопические свойства 11 видов пыльцы при температурах от 25 до 37 градусов Цельсия. Они выяснили, что масса образцов увеличивалась до 43% при повышении относительной влажности от нуля до девяноста процентов.

Эффект влияния температур на гигроскопические свойства пыльцы оказался минимальным, сообщили ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале ACS Earth and Space Chemistry. При этом, одинаковые виды пыльцы что в Китае, что в Европе, в Северной Америке имеют схожие гигроскопические свойства.