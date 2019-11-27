Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Право выдачи сертификатов годности на самолеты Boeing 737 MAX останется только у Федерального агентства гражданской авиации США. Об этом 26 ноября говорится в письме ведомства, направленном в адрес Boeing, сообщает телеканал CNBC.

Boeing лишится этого права до тех пор, пока агентство не будет уверено в надежности работы Boeing. В письме отмечается, что ведомство не завершило изучение технической части 737 MAX и программ подготовки пилотов эти самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября корпорация Boeing заявила, что коммерческие полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX будут возобновлены в январе 2020 года .