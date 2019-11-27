Варшава, , 02:40 — REGNUM Эксплуатация истребителей МиГ-29 будет возобновлена польскими ВВС. Об этом 26 ноября сообщает генеральное командование вооруженных сил Польши на странице в Twitter.

Полеты МиГ-29 были приостановлены после двух катастроф с участием этих самолетов. В настоящее время на вооружении Военно-воздушных сил страны находится 27 истребителей Миг-29.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября инспектор ВВС Польши генерал Яцек Пщола встретился с летчиками МиГ-29 и заявил, что истребители вновь заступят на боевое дежурство.

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