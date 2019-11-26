Москва, , 15:10 — REGNUM Российский ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком продемонстрирован американским специалистам в рамках Договора об СНВ. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Показ новейшего вооружения инспекционной группе из США состоялся на территории России в период с 24 по 26 ноября. Это предусмотрено российско-американским Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Отмечается, что в декабре 2019 года «Авангард» поставят на боевое дежурство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» в ближайшие несколько лет не появится зарубежных конкурентов.

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