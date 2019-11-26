Бангкок, , 15:09 — REGNUM Японская компания Honda представила новую генерацию седана City на платформе хэтчбека Fit в Таиланде. Об этом 25 ноября сообщается в пресс-релизе компании.

Honda City нового поколения Global.honda

Автомобиль будет продаваться на авторынках: Австралии, Азии, Латинской Америки и Южно-Африканской Республики.

Продажи авто начнуться в Таиланде в конце декабря 2019 года. Новый седан получил иной экстерьер, более строгий и солидный. Что касается салона, то он стал более просторным. Там улучшенная отделка, а полезных опций стало ещё больше.

Предыдущая Honda City снабжалась 122-сильным бензиновым движком рабочим объемом 1,5 л. Новинку же оснастили трехцилиндровым турбированным мотором объёмом 1 л. Двигатель агрегатируется с бесступенчатым вариатором.

Напомним, 30 ноября 2019 года начнутся продажи нового японского кроссовера Honda Breeze с бензиновым и гибридным двигателями в линейке агрегатов.

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