Лондон, , 14:43 — REGNUM Английский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin Limited выпустит более мощную модификацию кроссовера DBX. Об этом сообщил глава британской марки Энди Палмер изданию Road and Track.

Первые серийные автомобили марки будут иметь мотор V8 мощностью 550 «лошадей», который будет сочетаться с 9-скоростной коробкой передач и приводом 4×4. С 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,5 с. При этом его максимальная скорость составит 291 км/ч.

Позже автопроизводитель планирует установить на авто более мощный мотор V12. По словам Палмера, шасси кроссовера позволяет использовать более мощный агрегат.

Стоит отметить, что на топовой AMR-версии суперкара мотор V12 имеет мощность 640 л. с., а его рабочий объём равен 5,2 л. Двигатель сочетается с 9-скоростным «автоматом».

Напомним, в начале ноября на выставке EICMA в Милане компания Aston Martin представила совместно с Brough Superior свой первый байк AMB 001, который предназначен исключительно для езды по треку.

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