Домодедово, Московская область, , 14:38 — REGNUM В аэропорту Домодедово появились роботы-клинеры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе воздушной гавани, до конца 2019 года технику будут тестировать, после чего примут решение о нужности закупки.

В аэропорту проверяют работоспособность уборочной техники TASKI SWINGOBOT 2000, CLEANFIX RA 660 NAVI и российского аппарата VeDroid. На данный момент завершились испытания в офисных помещениях аэровокзального комплекса, а также в пассажирском терминале. Окончательное решение о приобретении роботов-клинеров примут в 2020 году.