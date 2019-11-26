Берлин, , 13:18 — REGNUM Немецкий автопроизводитель представил свой второй электрокар — Audi e-tron Sportback. Об этом сообщается на сайте CET-auto.

Длина Audi e-tron Sportback составляет 4901 мм, а ширина равна 1935 мм.

Новый e-tron является динамичным кроссовером, который развивает мощность до 408 «лошадей», а запас его хода составляет 446 км (в цикле WLTP). Кроме того, авто имеет спортивную пневмоподвеску. «Обут» электрокар в 20-дюймовые диски.

Инженеры немецкого бренда создали авто с инновационными матричными фарами DigitalMatrixLED. Их технология работы заключается в том, что луч света фары формируется из большого числа отдельных пикселей. Это даёт возможность более точно управлять фарами. Также стоит отметить, что подобные фонари впервые были применены для серийной модели.

Сообщается, что заказы на новинку стартуют в конце ноября 2019 года. На рынке же модель появится в 2020 году.

Напомним, компания Audi одержали победу в двух номинациях конкурса «Золотое рулевое колесо 2019». Первые места получили автомобили A1 Sportback и e-tron. Призёров выбирали читатели автомобильного журнала Auto Bild, немецкого сайта Bild am Sonntag и других престижных изданий.

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