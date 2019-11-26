Москва, , 12:55 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen сертифицировал в России седан седьмого поколения Volkswagen Jetta мексиканского производства. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

В связи с этим, вполне возможно, что в ближайшее время этот седан окажется в продаже на авторынке России.

Новинка стала похожа размером на Passat. Длина новой Jetta составляет 4702 мм, ширина равна 1799 мм, а высота — 1459 мм. А вот объем багажного отделения не поменялся. Он все также на 510 л.

Построен седан на модульной платформе MQB с поперечным расположением мотора. Силовая установка новинки состоит из двух бензомоторов на 1,4 и 1,6 л, мощность которых составляет 110 и 150 л. с. соответственно. Агрегатируется первый двигатель с пятиступенчатой МКПП или с шестиступенчатой коробкой «автомат», а второй идет в паре только с АКПП.

Напомним, в России в мае 2018 года прекратился выпуск Volkswagen Jetta предыдущей генерации. Последние машины были проданы в марте текущего года.

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