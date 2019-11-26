Абу-Даби, , 12:32 — REGNUM Японская компания Aspark на автомобильном салоне в Дубаи представила серийную версию гиперкара Aspark Owl. Об этом сообщается на портале Time Out Dubai.

Для привлечения внимания к новинке автопроизводитель использовал знаменитого Titan the Robot. Робот Титан вышел на сцену для того, чтобы представить новый гиперкар и пообщаться с залом, вот только он не смог снять покрывало с новинки. За него это сделали ассистенты.

Отличительной особенностью Aspark Owl является мощная силовая установка, которая выдает 1 984 л. с. при крутящем моменте примерно 2000 Нм. Почти до 100 км/ч гиперкар может разогнаться всего за 1,69 секунды.

Его максимальная скорость равна 400 км/ч. На одном заряде автомобиль преодолевает расстояние до 450 км.

Напомним, Titan the Robot впервые был показан в 2004 году на британской выставке Glastonbury. С тех пор робот побывал на различных мероприятиях по всему миру.

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