Цзинань, Китай, , 12:19 — REGNUM Старейшая революционная база Китая в горах Имэн в провинции Шаньдун, а востоке страны была присоединена к стремительно развивающейся в Китае высокоскоростной железнодорожной сети, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

Новейшая секция скоростной железной дороги протяженностью 235 км, запущенная в эксплуатацию, соединила города Жичжао и Цюйфу. Теперь между городами будут курсировать поезда со скоростью до 350 км/ч, а время поездки сократиться с 3 часов 13 минут до 1 часа 14 минут.

На пути следования будет восемь станций и вокзалов, шесть из которых были построены специально для скоростной магистрали. В частности, речь идет о станциях Линьи Мэншань — революционных базах в горах Имэн. При этом, Китай продолжит соединять Линьи с другими частями Китая в рамках борьбы с бедностью в этих горных районах и развития «красного» революционного туризма.

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