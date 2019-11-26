Берлин, , 10:27 — REGNUM Победителем премии «Золотой руль» 2019 года в номинации «Лучшее авто стоимостью до 35 000 евро» в Германии стал кроссовер KIA XCeed по версии немецкого агентства Auto Bild.

Стоит отметить, что на немецком авторынке автомобиль стоимостью до 35 тыс. евро (около 2,5 млн рублей) считается бюджетным вариантом, а в России все несколько иначе. За цену до 2,5 млн рублей в стране вполне можно купить автомобиль большой семейный автомобиль D-класс или следующего за ним E-класса.

Напомним, что впервые KIA XCeed был представлен летом 2018 года. В качестве базовой модели для этого кроссовера стал хэтчбек Ceed третьей генерации. При этом XCeed получился практичным и управляемым, то есть взял все лучшее от кроссовера и хэтчбека.

В силовую линейку корейской модели входят три бензиновых и два дизельных двигателя. При этом первый мотор идет на 1 л мощностью 120 л. с., затем следует «турбочетверка» на 1,4 л мощностью 140 л. с., а также 1,6-литровый турбированный мотор от Ceed GT и ProCeed GT, мощность которого составляет 204 л. с.

Читайте также: Audi получила две награды в конкурсе «Золотой руль»