Нанкин, Китай, , 09:48 — REGNUM Китай заложил строительство через реку Янцзы первого моста, который интегрируют скоростное шоссе, обычное шоссе и междугороднюю железнодорожную линию, сообщает агентство Синьхуа.

Мост длиной 10 км соединит города Чаннчжоу и Тайчжоу в провинции Цзянсу на востоке страны. Главный пролет моста составит 1176 метров и станет крупнейшим среди вантовых мостов в мире, сообщили в компании China Railway Major Bridge Engineering Group, которая занимается разработкой проекта.

На верхнем уровне моста расположится шестиполосная скоростная автомагистраль, на нижнем уровне — обычное четырехполосное шоссе и двухпутная железная дорога, сообщил председатель совета директоров China Railway Major Bridge Reconnaissance & Design Institute Цинь Шуньцюань.

Отметим, что число бьющих мировые рекорды мостов через реку Янцзы вскоре начнет бить все рекорды. Эта река является самой загруженной водной артерией Поднебесной. В том числе это связано и с инфраструктурным бумом, который набирает обороты в Китае. В октябре 2019 года двухуровневый подвесной мост с самым длинным в мире пролетом был открыт для движения в городе Ухань, столице провинции Хубэй.

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