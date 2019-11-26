Сеул, , 09:27 — REGNUM Южнокорейская судостроительная компания Hanjin Heavy Industries передала военно-морским силам (ВМС) страны ракетно-артиллерийский катер PKMR 212 типа PKX-B. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

По их словам, контракт на строительство был подписан между компанией и государственными структурами в октябре 2016 года. Судно будет введено в эксплуатацию в первой половине 2020 года после прохождения тестов и подготовки экипажа.

На вооружении катера 76-мм универсальная автоматическая артиллерийская установка, дистанционно управляемые установки с 12,7-мм пулеметами, пусковая установка 130-мм корректируемых ракет.

Известно, что еще два катера будут переданы ВМС Южной Кореи до конца года.