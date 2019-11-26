Сеул, , 08:53 — REGNUM 25 ноября в Южной Корее завершили проверку самолетов Boeing 737NG. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

По их словам, при проверки оставшихся 50 самолетов никаких дефектов выявлено не было.

Ранее в результате государственной проверки 100 самолетов Boeing 737NG в 13 машинах были обнаружены трещины.

Известно, что два из тринадцати самолетов были отремонтированы и вновь введены в эксплуатацию 19 и 22 ноября соответственно. Оставшиеся 11 машин будут отремонтированы к январю 2020 года.

«Мы продолжим наблюдать за самолетами Boeing 737NG в будущем. Мы намерены проводить регулярные осмотры данных моделей после выполнения 3500 рейсов», — отметили в министерстве.

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