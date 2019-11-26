Дакка, , 08:19 — REGNUM Один из ведущих мировых производителей смартфонов компания Huawei представила на рынке Бангладеш свой производительный смартфон Y9s, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

Смартфон был представлен во время специальной презентации в Международном конференц-центре Бангабандху (BICC) в столице Бангладеш Дакке. Предзаказы на устройство стартуют с период с 26 ноября по 1 декабря. На том же мероприятии компания представила еще четыре своих премиальных аксессуара — две версии «умных часов» Huawei Watch GT 2 и беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3, браслеты Band 4 и Band 4e.

Отметим, что смартфон Y9s оснащен тройной «умной» камерой с искусственным интеллектом на 48 мегапикселей, широкоугольной камерой на 8 мегапикселей и камерой глубины резкости на 2 мегапикселя.

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