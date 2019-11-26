Москва, , 07:13 — REGNUM Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершили перевод вооружения, военной и специальной техники на режим зимней эксплуатации. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также на зимний режим эксплуатации были переведены технические парки, склады и материально-технические службы.

Уточняется, что всего в процессе подготовки к зиме было развёрнуто более 650 рабочих мест и технических постов, обслужено около 8 тыс. единиц технике. В работах, охватывающих проверку работоспособности систем и агрегатов, регулировку, замену масел и других жидкостей, приняло участие более 2,5 тысячи военнослужащих частей и подразделений РВСН.

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