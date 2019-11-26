Красноярск, , 06:20 — REGNUM Школьники из команды «РобоНикель», представляющие Норильск, Дудинку, Заполярный, Никель и Мончегорск, выступят на международных соревнованиях по робототехнике. Об этом 26 ноября сообщает Красноярский региональный портал newslab.ru.

Первые соревнования — фестиваль робототехники Robotex International, проводимый уже девятнадцатый раз — пройдут в столице Эстонии Таллине с 29 ноября по 1 декабря. Российские подростки будут участвовать в состязании в дисциплинах «Следование линии LEGO» и «LEGO Sumo». Собранные ребятами конструкции будут пытаться оказаться быстрее конкурента или вытолкнуть его с ринга.

Во вторых соревнованиях — международной олимпиаде по робототехнике International Robot Olympiad Committee (IROC), которая пройдет в городе Чиангмай в Тайланде с 16 по 20 декабря, будут участвовать члены команды «РобоНикель» из Норильска и Читы.

Ранее 14 школьников из команды «РобоНикель» успешно участвовали в крупнейших международных соревнованиях по робототехнике RobotChallenge-2019, прошедших в августе в Пекине. Ребята добились победы в одной категории и вошли в число призёров в двух других, опередив юных соперников из 73 команд.