Харбин, Китай, , 05:54 — REGNUM Провинция Хэйлунцзян на северо-востоке Китая анонсировала испытания системы электронных билетов для поездов-пуль и скоростных поездов, которая начнет действовать с 30 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Всего 37 вокзалов и станций провинции, как ожидается, будут оснащены системой электронных билетов, которая вытеснит бумажные корешки, а пассажиры смогут подыматься на борт поездов при помощи специальной ID-карты или QR-кода, который будет генерировать официальное мобильное приложение для покупки билетов, сообщили в компании China Railway Harbin Group.

Тем же, кому нужны бумажные копии билетов для возмещения их стоимости в дальнейшем, можно будет воспользоваться специальными стойками на вокзале. Китай уже в течение нескольких лет активно внедряет систему электронных билетов по всей стране в целях увеличения удобства пассажиров.

По таким направлениям как Пекин-Тяньцзинь и Пекин-Шанхай уже доступны электронные билеты. В свою очередь, сеть скоростных железных дорог в Китае, как сообщало ИА REGNUM, удерживает первое место в мире по протяженности. По прогнозам, она превысит 35 тыс. км до конца года.

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