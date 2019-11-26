Москва, , 01:12 — REGNUM Выведенный на орбиту российский военный спутник принят под управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС), сообщили 26 ноября журналистам в министерстве обороны России.

Для запуска космического аппарата использовалась ракета-носитель легкого класса «Союз-2.1в». Он будет осуществлять мониторинг состояния других спутников, а также производить съемку поверхности Земли в интересах военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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