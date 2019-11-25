Москва, 25 ноября 2019, 22:10 — REGNUM Блок выведения «Волга» вместе со спутником ВКС штатно отделился от стартовавшей с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1в», сообщает 25 ноября департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
Отделение произошло в расчётное время, в 21:00 мск.
Уточняется, что для выведения спутника на нужную орбиту понадобится несколько часов.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.
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