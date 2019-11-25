Лондон, , 21:07 — REGNUM Британский военный флот вывел из эксплуатации двадцать атомных подводных лодок, но не занимается их утилизацией, сообщает 25 ноября газета Asia Times.

По утверждению газеты, с 1980 года начался процесс выведения старых атомных подлодок из состава ВМС Британии, но до сих пор флот не имеет не только финансирования этих работ, но и плана действий в этой сфере.

Уточняется, что из списанных 20 подлодок с 1980 года ни одна не прошла через процедуру утилизации, а из девяти субмарин даже не выгружено ядерное топливо.

Газета утверждает, что ежегодно на содержание этих подлодок Лондон выделяет 500 млн фунтов (примерно $650 млн). При этом полная утилизация одной ядерной силовой установки стоит 96 млн фунтов.

Издание утверждает, что проблема состоит в двух вопросах. Во-первых, в стране лишь одно предприятие, способное на такую работу. Во-вторых, в проекты военных субмарин не были заложены возможности утилизации атомного реактора.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Британии реализуется программа обновления атомного подводного флота.

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