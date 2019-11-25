Куру, Франция, , 20:58 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Ariane 5 со спутниками с космодрома Куру во Французской Гвиане в очередной раз отложен. Об этом сообщает пресс-служба компании Arianespace, являющейся оператором космодрома.

Как уточняется, запуск отложен по меньшей мере на сутки из-за неблагоприятных погодных условий в районе Гвианского космического центра.

Напомним, ракета Ariane 5 должна вывести на орбиту телекоммуникационные спутники TIBA-1 и Inmarsat-5 F5 для Египта и Великобритании. Первоначально запуск планировалось осуществить в ночь на 23 ноября, но он также был перенесён.

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