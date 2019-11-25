Куру, Франция, , 20:52 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Ariane-5 с телекоммуникационными спутниками TIBA-1 и Inmarsat-5 F5 откладывается. Об этом сообщает пресс-служба компании Arianespace.

Старт был первоначально назначен на 23 ноября. Но его пришлось перенести. Следующая дата — в ночь на 26 ноября.

Но неблагоприятные погодные условия в районе космодрома «Куру» во Французской Гвиане, откуда должен быть осуществлен старт, привели к тому, что и от этой даты пришлось отказаться.

Новая дата старта — между 00:09 и 01:54 по московскому времени 27 ноября.