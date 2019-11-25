Анкара, , 19:05 — REGNUM В Турции опубликовали видеозапись процесса тестового применения локаторов российской зенитно-ракетной системы С-400.

Видеоматериалы размещены в Сети 25 ноября.

Ранее губернатор турецкой провинции, на территории которой размещена столица страны Анкара, объявил о начале тестирования российской системы ПВО истребителями турецких ВВС, которые будут совершать интенсивные полёты, в том числе и на малых высотах, над территорией провинции и над турецкой столицей Анкарой.

Тестирование радиолокационных комплексов системы С-400 проводится с применением самолётов F-16 и F-4E ВВС Турции. Радары С-400 установлены базе ПВО Кахраманказан, прикрывающей столицу и аэропорт.

Тестирование радаров С-400 должно завершиться 26 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают оказывать давление на Турцию из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

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