Москва, , 17:38 — REGNUM Первый со времён СССР стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, построенный «с нуля» на российских предприятиях, будет передан военным в 2021 году, сообщает 25 ноября агентство «Интерфакс-АВН» со ссылкой на генерального директора «Туполева» Александра Конюхова.

По его словам, постройка первой партии новых Ту-160М уже идёт.

«Уже приступили к строительству партии Ту-160М для Министерства обороны. Первая поставка по контракту запланирована на конец 2021 года», — сказал Конюхов.

Напомним, ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил журналистам, что первый Ту-160 российской постройки отправится на испытания в конце 2020 года.

Параллельно с этим ведётся глубокая модернизация уже имеющихся Ту-160. На данный момент Минобороны РФ располагает 16 стратегическими ракетоносцами этого типа.

Как сообщало ИА REGNUM, производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, входящих в российскую ядерную триаду, восстановлено на Казанском авиазаводе компании «Туполев», входящей в ОАК. В январе 2018 года Минобороны РФ заказало 10 ракетоносцев Ту-160М.

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