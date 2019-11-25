Пусан, Южная Корея, , 15:49 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил заинтересованность программой южнокорейских истребителей, сообщает Sindonews.

Малайзийский лидер провел более одного часа на объекте аэрокосмической компании Korea Aerospace Industries Ltd (KAI), который находится примерно в двух часах езды от Пусана. Его приветствовали министр по программе оборонных закупок Южной Кореи Ван Чжун Хун и генеральный директор KAI.

Издание отмечает, что Махатхир Мохамад был очарован созданием легкого истребителя FA-50 компанией KAI.

Известно, что KAI FA-50 — это боевой вариант T-50, первого в Южной Корее сверхзвукового самолета.

Премьер-министр Малайзии также высоко оценил успехи Южной Кореи, которая, по его словам, «быстро продвинулась» с тех пор, как он последний раз посещал эту страну в 2002 году.

Напомним, KAI — это корейская аэрокосмическая и оборонная компания, которая также разработала реактивный истребитель 4 поколения совместно с Индонезией, известный как KF-X / IF-X.