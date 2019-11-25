Сеул, , 15:30 — REGNUM Американский журнал Time составил список наиболее примечательных изобретений 2019 года. Среди них оказался инновационный 8K телевизор от LG с OLED-дисплеем, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Time назвал устройство «телевизором будущего»: особенностями LG OLED 8K TV являются ультравысокое разрешение, контрастность и яркая цветопередача при очень тонком дисплее, что позволяет передавать изображение высочайшего качества. 8К дисплей обладает разрешением в четыре раза большим, чем существующие 4К телевизоры, и в 16 раз большим, чем FullHD телевизоры. Отмечается, что LG стала единственной компанией из Южной Кореи, попавшей в список Time.

Впрочем, до сих пор главной проблемой 8К телевизоров от LG и Samsung остаётся дефицит контента, отмечают эксперты индустрии. Несмотря на то что данные устройства могут конвертировать изображение более низкого качества в 8К, этот фактор сдерживает продажи больше, чем даже высокие цены — от 4000 долларов.