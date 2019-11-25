Москва, , 14:57 — REGNUM В России очень многие автомобильные компании внедряют у себя системы, позволяющие отслеживать состояние водителя, но о российских разработках соответствующего оборудования заявил пока только один из агрегаторов такси. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказал IT-советник транспортной компании «ПЭК» Вячеслав Тимонин.

В частности, как рассказал Тимонин, на лобовом стекле автомобиля предполагается установка инфракрасной видеокамеры, которая будет анализировать состояние лица водителя в 68 точках и в какой-то момент может заблокировать водителю доступ к новым заказам. Есть ещё и особый браслет, который считывает жизненно важные показатели водителя — пульс, давление, дыхание — и при нарушении установленных норм подаёт сигнал водителю и в систему.

Кроме того, он рассказал, что ранее инженеры Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) предложили оснастить все грузовики и автобусы в России системой мониторинга усталости водителя (СМУВ).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным официального сайта мэра Москвы, специальные видеокамеры начнут следить за безопасностью поездок в наземном общественном транспорте. Устройства будут работать в автобусах, электробусах, трамваях и троллейбусах. Их работа основана на алгоритме нейросетей по принципу программы распознавания лиц. В режиме онлайн будет сканироваться лицо водителя на выявление признаков, свидетельствующих об усталости. Техника выявит частое зевание, положение век, мимику. Также система проследит, чтобы во время поездки не использовался мобильный телефон.

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