Пекин, , 12:55 — REGNUM На 17-ом международном автосалоне в Гуанчжоу был представлен серийный кроссовер Jetta VS7. Об этом сообщает Motor1.

Кроссовер Jetta VS7 представляет из себя удлиненный вариант модели VS5. Причем последний был разработан на такой же архитектуре, как и Skoda Karoq.

В длину новинка достигает 4624 мм, в ширину — 1841 мм, а ее высота составляет 1633 мм. При этом размер колесной базы составляет 2730 мм.

В отличие от VS5 новый кроссовер Jetta VS7 получил оригинальные бамперы и модернизированную линию остекления.

Кроме того, автопроизводитель позаботился о комфорте и удобстве водителя и сделал сенсорную климатическую систему, а взамен механического стояночного тормоза установил клавишу электропривода. Среди опций новинки появилась панорамная крыша, камеры кругового обзора и светодиодные фары. Вот только приборная панель аналоговая, с обыкновенным монохромным экраном по центру.

Силовая установка состоит из турбированного двигателя на 1,4 л, мощность которого составляет 150 л. с. Агрегатируется он в паре с шестиступенчатой коробкой «автомат» от Aisin. Однако полноприводной версии автомобиля не предусмотрено.

В Китае цена Jetta VS7 будет от 92,8 тыс. юаней (около 838 тыс. рублей).

Напомним, Jetta — самостоятельный бренд, созданный Volkswagen для реализации на китайском авторынке недорогих машин. Причем СП FAW-Volkswagen уже представило в Китае две модели — это кроссовер Jetta VS5 и седан VA3.

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