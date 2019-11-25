Тольятти, Самарская область, , 12:31 — REGNUM Внедорожник АвтоВАЗа Lada 4×4 в самой дорогой комплектации может получить боковую подушку безопасности. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на свои источники в компании.

По данным источника, подушка безопасности может быть встроена в водительское кресло. Стоит отметить, что это будет единственная подушка безопасности в автомобиле. Если эта технология будет внедрена, то в этом случае придется установить новое рулевое колесо и изменить облицовку рулевой колонки.

Источник не назвал, сколько будут стоить обновлённые Lada 4×4 Urban. Скорее всего цена будет объявлена ближе к старту продаж.

Напомним, на текущий момент стоимость этой версии внедорожника составляет около 587 тыс. рублей.

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