Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM При стабильном финансировании и своевременной поставке необходимого оборудования и составных частей контрагентами строительство дизель-электрических подводных лодок на АО «Адмиралтейские верфи» может занимать всего 2,5 года на одну субмарину. Об этом заявил генеральный директор судостроительного предприятия Александр Бузаков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство подлодки на АО «Адмиралтейские верфи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в понедельник 25 ноября 2019 года в Петербурге состоялась торжественная церемония передачи ВМФ России подводной лодки «Петропавловск-Камчатский». Субмарина проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» — первый в серии из шести подводных кораблей, строящихся для Тихоокеанского флота. Она была заложена в июле 2017 года и спущена на воду в марте текущего года.

«При условии финансирования под технологический график и сокращения сроков поставок нашими контрагентами, мы готовы строить подводные лодки за 2,5 года», — сказал Александр Бузаков.

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Отметим, в ноябре 2019 года на «Адмиралтейских верфях» были заложены третья и четвёртая подлодки серии для ТОФ — «Магадан» и «Уфа» (обе — проект 636.3). Кроме того, в октябре началась резка металла на пятую подлодку, однако сроки ее строительства и передачи флоту пока не называются.

«Строительство серии из шести кораблей идёт по графику и, в соответствии с контрактом, должно быть завершено в 2022 году», — отметил Бузаков.

Напомним, спуск на воду подлодки «Волхов» — второй в серии для ТОФ — намечен на конец декабря 2019 года.

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