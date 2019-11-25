Санкт-Петербург, 25 ноября 2019, 12:22 — REGNUM При стабильном финансировании и своевременной поставке необходимого оборудования и составных частей контрагентами строительство дизель-электрических подводных лодок на АО «Адмиралтейские верфи» может занимать всего 2,5 года на одну субмарину. Об этом заявил генеральный директор судостроительного предприятия Александр Бузаков, передает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, в понедельник 25 ноября 2019 года в Петербурге состоялась торжественная церемония передачи ВМФ России подводной лодки «Петропавловск-Камчатский». Субмарина проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» — первый в серии из шести подводных кораблей, строящихся для Тихоокеанского флота. Она была заложена в июле 2017 года и спущена на воду в марте текущего года.
«При условии финансирования под технологический график и сокращения сроков поставок нашими контрагентами, мы готовы строить подводные лодки за 2,5 года», — сказал Александр Бузаков.
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Отметим, в ноябре 2019 года на «Адмиралтейских верфях» были заложены третья и четвёртая подлодки серии для ТОФ — «Магадан» и «Уфа» (обе — проект 636.3). Кроме того, в октябре началась резка металла на пятую подлодку, однако сроки ее строительства и передачи флоту пока не называются.
«Строительство серии из шести кораблей идёт по графику и, в соответствии с контрактом, должно быть завершено в 2022 году», — отметил Бузаков.
Напомним, спуск на воду подлодки «Волхов» — второй в серии для ТОФ — намечен на конец декабря 2019 года.
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