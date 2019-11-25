Сеул, , 12:15 — REGNUM Южнокорейская компания KIA приступила к приему предварительных заказов на третью генерацию бизнес-седана К5. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пока приём заказов на новинку осуществляется только в Южной Корее. Автопроизводители объединили радиаторную решётку бизнес-седана с фарами. Задние фонари напоминают линию «кардиограммы».

Последняя генерация KIA К5 стала больше на 50 мм. Теперь длина авто равна 4905 мм, а колесная база выросла до 2850 мм.

В Южной Корее моторная гамма будет представлена четырьмя вариантами агрегата. Среди них: 160-литровый бензиновый мотор SmartStream G2.0 рабочим объёмом 2 л, турбированный SmartStream G1.6 Т-GDi объёмом 1,6 л мощностью 180 «лошадей», 146-сильный SmartStream L2.0 и гибридный агрегат SmartStream G2.0 HEV.

В зависимости от агрегата автомобиль имеет 6-скоростную или 8-скоростную «автоматическую» трансмиссию.

Отдельно стоит отметить, что новая модель получила функцию цифрового ключа KIA digital key, встроенный видеорегистратор, а также интеллектуальный ассистент дистанционной парковки. Кроме того, автомобиль имеет комплекс новейших систем помощи при вождении Drive Wise.

Напомним, всего за октябрь текущего года в РФ была приобретена 20 141 машина марки KIA. Это на 4% меньше чем год назад.

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