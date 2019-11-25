Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM Работа над созданием в России неатомных подводных лодок пятого поколения с анаэробной воздухонезависимой силовой установкой (ВНЭО) продолжаются в плановом порядке. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 25 ноября генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит.

«Работа идет, и идет уже не в инициативном порядке, а в плановом», — сказал Вильнит, подтвердив, что опытно-конструкторская работа (ОКР) на создание воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ) для неатомных подводных лодок открыта.

О сроках появления таких подлодок пока говорить рано, добавил Вильнит.

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