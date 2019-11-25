Москва, , 08:53 — REGNUM Топ-5 самых полезных автомобильных технологий и разработок, которые были внедрены в 2019 году, составили специалисты портала Actualnews.org.

Первую строчку в этом рейтинге заняли внешние камеры, которые хотя уже давно появились, но с 2018 года вошли в перечень обязательных устройств, устанавливаемых автопроизводителями в Соединенных Штатах. Внешние камеры помогают водителю парковаться и избегать возможного наезда на пешеходов.

На втором месте в этом списке оказалась система векторизации крутящего момента. Она позволяет повысить управляемость авто и влияет на безопасность вождения.

Также в рейтинг самых полезных автотехнологий 2019 года попал датчик контроля «мёртвых зон», который необходим для предотвращения возможного столкновения с пешеходом в случае, если он в зону, недоступную для обзора водителя.

Такой же возможностью обладает система предупреждения столкновения, которая оказалась на четвертом месте. Эта система может предотвратить ДТП, остановив машину самостоятельно. Кроме того, эта технология поможет не только избежать столкновения с пешеходом, но и сохранит жизнь водителю в случае, если тому станет плохо.

Замыкает топ-5 самых полезных автомобильных технологий функция подогрева и вентиляции сидений и руля. Эта опция создана специально для того, чтобы сделать езду на автомобиле более комфортной.

Напомним, по версии журнала «За рулем», топ-5 самых надёжных машин в России возглавил немецкий Porsche 911.

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