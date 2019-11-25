Пекин, , 06:58 — REGNUM Пекин обзаведется 14 тыс. базовых станций 5G до конца года, обеспечив покрытие связью пятого поколения Пятой кольцевой дороги столицы, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Пекинском муниципальном бюро экономики и информационных технологий в выпущенной на днях Белой книге по развитию 5G промышленности Пекина (2019), три крупнейших оператора связи Китая к октябрю текущего года уже построили более 11 тыс. базовых станций 5G по всему Пекину.

Заместитель директора бюро Кун Лэй отметил, что в рамках всеобщего продвижения 5G в промышленной сфере Пекин обеспечит создание крупных проектов приложений 5G и займется оптимизацией инфраструктуры связи в целом.

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