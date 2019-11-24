Тайбэй, , 19:28 — REGNUM Объём глобальных поставок смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G) в 2020 году составит 200−300 млн устройств. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, в 2020 году рынок смартфонов вернётся к росту как по количеству поставляемых устройств, так и по общим доходам производителей. Этому будет способствовать не только развитие технологий 5G, но и появление новых 4G-смартфонов с высоким соотношением стоимости и производительности.

По данным компании Canalys, рынок смартфонов перестал расти в четвёртом квартале 2017 года. После этого наблюдался сезонный рост поставок, но в годовом исчислении рынок продолжал сокращаться. Эта тенденция была преодолена только в третьем квартале 2019 года, когда глобальные поставки выросли на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре специалисты компании International Data Corporation рассказали, что в третьем квартале 2019 года в Китае было поставлено около 485 тыс. смартфонов с поддержкой связи 5G.

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