Вашингтон, , 15:24 — REGNUM Компания Valve опубликовала минимальные системные требования для разрабатываемой игры серии Half-Life. Об этом сообщает Polygon.

Недавно анонсированное продолжение серии Half-Life будет выпущено для персональных компьютеров под управлением операционной системы Windows. Для игры потребуется шлем виртуальной реальности, поддерживающий платформу SteamVR. Такие устройства выпускают компании Valve, Oculus, HTC и Windows.

Минимальные требования системы для запуска видеоигры Half-Life: Alyx — процессор не ниже Core i5−7500 или Ryzen 5 1600, 12 ГБ ОЗУ и графическая карта не ниже GTX 1060 или RX 580 — 6 ГБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре компания Valve анонсировала новую игру серии Half-Life. Ожидается, что Half-Life: Alyx выйдет в марте 2020 года.