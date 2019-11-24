Пекин, , 14:04 — REGNUM Кибератака на интернет-магазин китайского производителя смартфонов OnePlus привела к утечке данных некоторых клиентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Служба безопасности компании обнаружила, что третья сторона получила доступ к некоторым данным о заказах в интернет-магазине. В OnePlus заверили, что номера платёжных карт и пароли учётных записей не были скомпрометированы, однако злоумышленники могли получить доступ к некоторым личным данным, включая фамилии, номера телефонов, адреса электронной почты и адреса доставки.

«Мы предприняли немедленные шаги, чтобы остановить злоумышленников и укрепить безопасность. Прежде чем сделать это общедоступным, мы сообщили нашим пользователям по электронной почте. Прямо сейчас мы работаем с соответствующими органами власти для дальнейшего расследования этого инцидента», — прокомментировали в службе безопасности OnePlus.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре германский оператор сотовой связи T-Mobile уведомил об утечке данных до 1 млн пользователей вследствие кибератаки.