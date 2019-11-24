Инновационный центр «Сколково», Московская область, , 13:39 — REGNUM Конференция по вопросам кибербезопасности CyberDay с участием крупнейших российских и международных компаний пройдёт в инновационном центре «Сколково» 29−30 ноября. Об этом сообщается на сайте проекта.

Конференции CyberDay проходят в Сколково ежегодно с 2013 года. Главной темой 2019 года станет трансформация угроз и решений в сфере кибербезопасности. В рамках CyberDay-2019 пройдёт несколько мероприятий различных форматов, включая турнир по кибербезопасности среди студенческих команд «Кубок CTF России», а также заседание рабочей группы национальной программы «Цифровая экономика РФ».

В конференции примут участие представители Фонда «Сколково», концерна «Калашников», «Почты России», а также компаний «Лаборатория Касперского», «Ростелеком» и «Норильский Никель».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу заявила, что по предложению России в декабре 2019 ООН планирует провести международную конференцию по вопросам кибербезопасности.

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