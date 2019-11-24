Вашингтон, , 12:36 — REGNUM В 2019 году американская компания Apple произведёт 60 млн беспроводных наушников AirPods, что вдвое выше показателей предыдущего года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным издания, совокупный объём глобального рынка беспроводных наушников в 2019 году достигнет 120 млн устройств. Ожидается, что на долю американской компании Apple придётся около половины рынка.

Успех Apple объясняется выпуском новой модели беспроводных наушников — AirPods Pro, а также слабой конкуренцией со стороны других американских компаний. Выход первых беспроводных наушников от Microsoft и новой модели таких устройств от Google запланирован только на 2020 год.

Издание отмечает, что успешные продажи носимых устройств, таких как беспроводные наушники AirPods и умные часы Apple Watch, помогли компании из Купертино сохранить хорошие показатели в 2019 году. При этом продажи основного продукта Apple — смартфонов iPhone — в третьем квартале 2019 года упали до $33,4 млрд с $36,8 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года компания Apple представила новую модель беспроводных наушников AirPods Pro, характерной особенностью которой стала система активного шумоподавления.

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