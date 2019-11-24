Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что корпусы электрических пикапов Cybertruck будут изготавливаться из того же сплава, что и корпуса макетов разрабатываемого космического корабля Starship. Об этом сообщает Space.com.

Недавно компания Tesla представила пикап Cybertruck с электрическим двигателем и металлическим корпусом. Основатель Tesla Илон Маск заявил, что при разработке этого автомобиля были использованы технологии другой компании бизнесмена — SpaceX.

«Мы собираемся использовать один и тот же сплав в ракете Starship и Cybertruck», — объяснил Маск.

Ожидается, что серийное производство пикапов Cybertruck будет начато в 2021 году. Электромобили отличаются ретро-футуристическим дизайном, а также особо прочным корпусом. Заявляется, что металлический корпус пикапов Cybertruck будет выдерживать попадание пули калибром 9 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября Маск рассказал, что компания Tesla получила 146 тысяч предварительных заказов на пикапы Cybertruck.

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