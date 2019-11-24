Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Американская компания Boeing намерена опротестовать некоторые выводы из отчёта управления генерального инспектора американского аэрокосмического агентства NASA о реализации пилотируемой программы. Об этом сообщает Space.com

В ноябре управление генерального инспектора NASA представило отчёт о ходе выполнения коммерческой программы по разработке пилотируемых кораблей. Подрядчиками NASA по этому контракту являются компании Boeing и SpaceX, получившие в 2014 году $4,3 млрд и $2,5 млрд соответственно на разработку космического корабля и организацию шести пилотируемых миссий к Международной космической станции.

В частности, в Boeing не согласны с оценкой стоимости доставки астронавтов. В докладе говорится, что одно место на корабле Boeing Starliner обойдётся в $90 млн, а место на корабле SpaceX Crew Dragon — в $55 млн.

Вице-президент и генеральный менеджер Boeing Space Джим Чилтон заявил, что такие оценки являются некорректными. Он отметил, что компании Boeing пришлось разрабатывать космический корабль «с нуля», тогда как SpaceX использовала базу транспортного корабля Dragon.

Также в Boeing отметили, что большая вместимость корабля Starliner позволит доставлять к МКС не только экипаж, но и полезные грузы, что тоже должно учитываться. Помимо завышенной стоимости доставки в Boeing не согласились с оценкой готовности корабля Starliner.

«Мы категорически не согласны с выводами доклада о ценах и готовности CST-100 Starliner, и мы обязаны космическому сообществу и американской общественности поделиться фактами, которые пропустил генеральный инспектор», — подчеркнул Чилтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре корабль Starliner CST-100 был подготовлен к запуску с использованием ракеты-носителя «Атлас-5». Планируется, что первый испытательный запуск корабля от Boeing к МКС состоится 17 декабря.

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