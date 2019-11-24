Москва, , 08:09 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Союз» в интересах британской компании OneWeb с космодрома «Байконур» перенесён на конец января или февраль 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости о ссылкой на источники на космодроме.

Первоначально запуск спутников OneWeb был запланирован на декабрь 2019 года. Позже запуск был сдвинут сначала на 23 января, а потом на неопределённую дату в конце января или февраль 2020 года.

По данным издания, инициатором переноса коммерческого запуска является заказчик — компании OneWeb потребовалось проведение дополнительных проверок спутников.

В ходе планируемого запуска на орбиту будут выведены 34 спутника орбитальной группировки OneWeb. Компания планирует довести общее количество спутников до 672 для предоставления широкополосного доступа к сети интернет во всех регионах Земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что на 2020 год запланировано более 20 пусков с использованием ракет-носителей семейства «Союз», включая запуски по контракту Роскосмоса с компанией OneWeb.

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