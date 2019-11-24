Бонн, Германия, , 07:56 — REGNUM Личные данные клиентов германского оператора мобильной связи T-Mobile были скомпрометированы вследствие кибератаки. Об этом сообщает TechCrunch.

Несанкционированный доступ к личным данным клиентов был зафиксирован подразделением T-Mobile по кибербезопасности. В компании отметили, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным о кредитных картах, однако оказались раскрыты имена, почтовые адреса, номера счетов и номера телефонов пользователей.

Представители T-Mobile рассказали, что кибератака была пресечена, однако могли быть скомпрометированы данные до 1,5% пользователей услуг T-Mobile. Общая клиентская база компании составляет около 75 млн пользователей, так что злоумышленники могли получить доступ к данным более миллиона пользователей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года хакерская группировка потребовала выкуп от администрации мексиканской нефтегазовой компании Pemex в размере $5 млн за восстановление данных, пострадавших от атаки вируса-шифровальщика.

Читайте ранее в этом сюжете: Атаковавшие мексиканскую нефтяную компанию хакеры потребовали $5 млн