Москва, , 07:30 — REGNUM В Воздушно-космических силах России подтвердили факт схождения с орбиты спутника «Космос-2422». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Специалисты Главного центра разведки космической обстановки рассказали, что спутник военного назначения «Космос-2422» сошёл с орбиты 23 ноября в 01:15 по московскому времени. Остатки космического аппарата были разрушены в плотных слоях атмосферы над акваторией Тихого океана.

«Данный аппарат выработал свой ресурс», — объяснили в пресс-службе Минобороны РФ.

Спутник «Космос-2422» был запущен в июле 2006 года. Космический аппарат был частью системы «Око» (УС-КС), используемой для мониторинга запусков межконтинентальных баллистических ракет. В настоящее время спутники этой серии замещаются современными аппаратами «Тундра».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 ноября факт схождения с орбиты космического аппарата военного назначения «Космос-2422» был зафиксирован порталом мониторинга орбитальных спутников SATFLARE.

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