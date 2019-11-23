Москва, , 16:10 — REGNUM Спутник российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении «Космос-2422» сошёл с орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы 22 ноября. Об этом свидетельствуют данные портала мониторинга орбитальных спутников SATFLARE.

Спутник Минобороны России «Космос-2422» был запущен 21 июля 1996 года. Этот космический аппарат входил в орбитальную группировку системы предупреждения о ракетном нападении. Спутники этой серии могут отслеживать в инфракрасном диапазоне следы работы двигателей межконтинентальных баллистических ракет.

По данным портала мониторинга околоземных спутников SATFLARE, «Космос-2422» сошёл с орбиты в ночь с 22 на 23 ноября и был разрушен в плотных слоях атмосферы.

Отметим, группировка спутников «Око» (УС-КС), в которую входил «Космос-2422», с 2009 года замещается новыми аппаратами серии «Тундра». Спутник «Космос-2430» был планово выведен с орбиты 5 января 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что российские специалисты участвуют в создании китайской системы предупреждения о ракетном нападении.