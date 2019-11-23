Москва, , 16:02 — REGNUM Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с Турцией и Норвегией о поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100.

О переговорах с Норвегией по вопросу поставок SSJ-100 сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Он подтвердил, что диалог с норвежской стороной идет, но пока никаких конкретных решений, конечно же, нет.

«Диалог идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет», — сказал министр Мантуров.

В свою очередь, глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что ОАК ведет переговоры с Турцией по вопросу поставок SSJ-100.

«Да, мы обсуждаем и МС-21, и Суперджет», — сказал Слюсарь.